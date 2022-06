Barcelona legt nach: 40 Millionen für Bayern-Star Lewandowski

Laut Uli Hoeneß können sich die Katalanen weitere Avancen allerdings sparen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Betrag gibt, bei dem wir schwach würden“, meinte Bayerns Ehrenpräsident am Rande eines Kongresses in Aachen. Er wisse nichts von einem neuen Offert. „Aber so wie der Stand in München ist, was ich in mehreren Gesprächen gehört habe, kann sich Barcelona ein weiteres Angebot sparen.“ Die Aussagen der Bayern-Verantwortlichen seien eindeutig gewesen. „Sie besagen, dass Robert den Vertrag in München erfüllen soll.“

Lewandowskis Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Der Stürmer hatte mehrmals erklärt, den deutschen Meister noch in diesem Jahr verlassen zu wollen. Die Clubverantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn lehnten einen Transfer bisher aber kategorisch ab.