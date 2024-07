Austrias Cup-Gegner Pinzgau Saalfelden: Ein Klub auf neuen Wegen

Wenn die Wiener Austria in der ersten Cup-Runde am Sonntag (16 Uhr) auf den FC Pinzgau Saalfelden trifft, dann prallen nicht nur sportlich Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Wiener, die ihre Finanzsorgen mit dem geplanten Verkauf des Stadions und der Suche nach immer neuen Investoren in den Griff bekommen möchten.