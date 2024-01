Eine Frage der Kosten: Darum ist die Austria auf Malta

Der Tourismusverband Visit Malta hat noch ganz andere Kaliber im Auge, kooperiert seit einigen Jahren mit Manchester United. Allerdings waren die Edelkicker des Traditionsklubs noch nicht auf Malta im Trainingslager. Dafür aber die Frauenmannschaft von United. Carlo Micaleff, Chef von Malta-Tourismus: "Der Vertrag sieht vor, dass Manchester einmal nach Malta kommt und ein Testpiel absolviert."

➤ Welche Aktien hat die Austria? Welcher Spieler bringt Geld?

Dennoch stieg der Bekanntheitswert von Malta durch das Sponsoring - vor allem in Asien, wo Manchester äußerst beliebt ist. Am Sonntag steht das Heimspiel im Old Traford von United gegen Tottenham unter dem Motto "Malta-Tag".