Austria: Emanuel Pogatetz wird ein Violetter

Wie vom KURIER bereits angekündigt, wird Emanuel Pogatetz Trainer der Young Violets. Der 61-fache Nationalspieler war bis Oktober 2023 gemeinsam mit Stephan Helm Trainer der St. Pöltner. In der Saison 2020/21 arbeitete Pogatetz unter Dominik Thalhammer als Co-Trainer beim LASK, seine ersten Schritte als Trainer machte er in der Akademie Oberösterreich sowie bei den Juniors OÖ.

Als Spieler machte sich der Innenverteidiger neben Österreich vor allem in England und Deutschland einen Namen, die meisten Partien, insgesamt 158, spulte er für den FC Middlesbrough ab, davon 110 in der Premier League. In Deutschland lief Pogatetz unter anderem für Hannover 96, Union Berlin und den VfL Wolfsburg auf.