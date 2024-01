Trainer-Rochade bei der Austria: Pogatetz soll kommen

Die Wiener Austria startet am Freitag in die Vorbereitung für die Frühjahrssaison. Drei Tage davor verkündeten die Wiener am Dienstag, dass der Betreuerstab um eine Person verstärkt wird. Christian Wegleitner ist zweiter Co-Trainer bei den Profis. Im Herbst war der 45-jährige Burgenländer Cheftrainer bei Kooperationsklub Stripfing in der 2. Liga. Davor war Wegleitner vier Jahre lang Co-Trainer von Harald Suchard bei den Amateuren.

Wegleitner ist damit Co-Trainer neben Ahmet Koc. Auch Talente-Coach Christoph Glatzer bleibt. Der neue Co sagt: „Wir hatten immer einen sehr guten Austausch über die Kooperationsspieler bei Stripfing – wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind.“