Austria-Profis spenden für Kinder in Favoriten

Die Austria-Mannschaft hat sich kurz vor Weihnachten für eine Spende an die Caritas Lerncafés in Favoriten entschieden. Insgesamt kamen 5.200 Euro zusammen. In den Lerncafés werden Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren beim Lernen, bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten unterstützt. Kostenlos.



Vielen Eltern ist es kaum möglich, ihre Kinder dabei zu unterstützen. Kein Geld für Nachhilfestunden, ein niedriges Bildungsniveau, mangelnde Deutschkenntnisse und/oder zu beengte Wohnverhältnisse sind nur einige der Gründe, die es SchülerInnen unmöglich machen, den gewünschten Lernerfolg zu erreichen.