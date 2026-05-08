St. Pölten erzwingt das finale Fernduell mit Lustenau

Aus dem Vierkampf ist ein Zweikampf geworden: In der vorletzten Runde der 2. Liga schieden Admira und der FAC als Aufstiegskandidaten aus. Das Duell um die Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Bundesliga ist eines in der Ferne und lautet Austria Lustenau gegen SKN St. Pölten.

Lustenau lag bei Austria Salzburg schon 0:2 zurück und schaffte es mit einem starken Finish noch zu einem 2:2. Voisine gelang in der 92. Minute der Ausgleich, der zwei Teams aus dem Titelrennen boxte. Denn durch den Punktgewinn kann die Lustenauer Austria nicht mehr vom FAC und der Admira eingeholt werden.

St. Pölten siegte in Kapfenberg 3:0

Verfolger SKN St. Pölten zeigte keinerlei Nerven und gewann beim Kapfenberger SV souverän mit 3:0. Messerer (27.), Hausjell (34.) und Stendera (41.) aus einem Elfmeter sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse.

Die St. Pöltener liegen somit einen Punkt hinter Tabellenführer Austria Lustenau.

Admira konnte am Freitag nichts beitragen, um noch Chancen auf Platz 1 zu haben. Die Südstädter verloren beim FC Liefering mit 0:3. Dabei erzielte der erst 17-jährige Slowene Miha Matjasec seinen ersten Treffer in der zweiten Liga.