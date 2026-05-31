Tore am Fließband bei Meisterkür von SV Lackenbach

Von Lukas Bergmann

Es war das Wochenende für die Offensivreihen. In acht Spielen zappelte satte 45 Mal der Ball im Netz – ein Schnitt von unglaublichen 5,6 Toren pro Spiel.

Von dieser Torflut blieb auch das Fernduell zwischen dem SV Rohrbach und dem SV Lackenbach nicht verschont. Die Gansbären aus Rohrbach erwischten einen absolut gebrauchten Tag. Sie kassierten am Freitag auswärts gegen den ASV Pöttsching eine herbe 0:4-Klatsche. Damit stand der Meistertitel für die Lackenbacher schon vor Spielbeginn bei ihrem Gastspiel in Oberloisdorf fest. Das hielt die Truppe von Trainer Robert Serdar allerdings nicht davon ab, noch einmal ein absolutes Torfeuerwerk zu zünden.

Dabei zeigte aber auch Oberloisdorf, dass ihre Offensive nicht zu unterschätzen ist. Zuerst war aber Lackenbach am Zug. In einer sehr temporeichen ersten Hälfte zeigten die Gäste ihre ganze Klasse und führten zur Pause mit 5:2. In Halbzeit zwei schlichen sich sehr viele defensive Unkonzentriertheiten ins Spiel der Meister und Oberloisdorf konnte sogar noch ausgleichen. Florian Schick erlöste die Lackenbacher jedoch in der 86. Minute zum Endstand von 6:5 für die Gäste. Nach Schlusspfiff brachen alle Dämme und die Feierstimmung erreichte ihren Höhepunkt.