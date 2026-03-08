Mattersburg bleibt in der Burgenlandliga weiter ungeschlagen
Neben der Neusiedler Trainer-Krise blickten die Burgenländer nach Oberpullendorf. Im Spitzenspiel der Burgenland Energie Landesliga am Freitag sahen die Fans das Aufeinandertreffen der dominanten Tabellenführer aus Mattersburg gegen den Drittplatzierten. Der MSV hätte mit einem Sieg schon eine Vorentscheidung im Titelrennen liefern können.
Das Rezept für eine spannende Partie war also da. Die Erwartungen konnte das Spiel aber nicht erfüllen. Beide Mannschaften spielten abwartend und lauerten auf ihre Chancen. Die ersten gefährlichen Akzente lieferte ein Mattersburger Freistoß, den jedoch Mark Heinrich schön parierte. Als die Mattersburger mit ihren Gedanken schon in der Kabine waren, schlugen die Oberpullendorfer zu. In der 44. Minute stahl Kyrylo Yanitsky den Ball von einem Verteidiger und lupfte das Spielgerät über den Mattersburger Torhüter zum 1:0.
Nach der Pause machte das Team von Trainer Josef Kühbauer Druck. In der 60. Minute brachte Kühbauer den Edeljoker Sebastian Trenkmann ins Spiel und nur zwölf Minuten später erwies sich der Wechsel als Goldgriff. Nach einem Stanglpass konnte er den Ball an den Torhüter vorbei ins Tor schlenzen. Der MSV hat durch den Ausgleich Blut geleckt und drückte auf den Sieg. Im Endeffekt blieb aber das Remis im Oberpullendorfer Fenyös Stadion auf der Anzeigetafel stehen. Für die Mattersburger bleibt jedoch der riesige Vorsprung von 13 Punkten, Oberpullendorf schob sich auf Rang zwei vor.
