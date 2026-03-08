Mattersburg bleibt in der Burgenlandliga weiter ungeschlagen

Neben der Neusiedler Trainer-Krise blickten die Burgenländer nach Oberpullendorf. Im Spitzenspiel der Burgenland Energie Landesliga am Freitag sahen die Fans das Aufeinandertreffen der dominanten Tabellenführer aus Mattersburg gegen den Drittplatzierten. Der MSV hätte mit einem Sieg schon eine Vorentscheidung im Titelrennen liefern können.

Das Rezept für eine spannende Partie war also da. Die Erwartungen konnte das Spiel aber nicht erfüllen. Beide Mannschaften spielten abwartend und lauerten auf ihre Chancen. Die ersten gefährlichen Akzente lieferte ein Mattersburger Freistoß, den jedoch Mark Heinrich schön parierte. Als die Mattersburger mit ihren Gedanken schon in der Kabine waren, schlugen die Oberpullendorfer zu. In der 44. Minute stahl Kyrylo Yanitsky den Ball von einem Verteidiger und lupfte das Spielgerät über den Mattersburger Torhüter zum 1:0.