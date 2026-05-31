Emotionales Abschiedsfest beim Wiener Sport-Club

Beim letzten Heimspiel der Saison flossen am Sport-Club-Platz Tränen . Der WSC dominierte Herbstmeister Leobendorf mit 3:0, und gleich mehrere Vereinslegenden verabschiedeten sich vor 4.104-Zuschauern von den Fans des Wiener-Sport-Clubs – allen voran Kapitän Luka Gusic , der nach sechs Spielzeiten beim WSC mit 36 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird. „Vor einem Jahr habe ich von genau so einem Moment geträumt – mit einem solchen Sieg vor so einer Kulisse aufzuhören“, sagte der scheidende Abwehrchef, dem die Fans ein eigenes Transparent gewidmet hatten, nach dem Sieg.

Neben Gusic wird der Sport-Club in Zukunft auch ohne Außenverteidiger Lucas Pfaffl und Offensivmann Mirza Berkovic antreten. Pfaffl hatte neun Jahre in Dornbach verbracht, Berkovic, eine wahre Vereinslegende und ein Produkt der eigenen Nachwuchsarbeit, hatte seit 2007 ganze 327 Spiele für die Schwarz-Weißen absolviert. Beide werden den Klub am Ende der Saison verlassen. Auch auf der Torwartposition muss sich der WSC um eine Neubesetzung bemühen. Neben der Nummer 1 Florian Prögelhof wird auch Ersatzmann Florian Steiger künftig für einen anderen Verein das Tor hüten. Sie alle wurden vor und nach dem Sieg gegen Leobendorf gebührend vom Verein und der prall gefüllten Friedhofstribüne geehrt und verabschiedet.