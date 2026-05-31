Klassenerhalt: FavAC hat das Unmögliche geschafft

Von Fabio Tartarotti

Mit einem sensationellen 4:0-Heimsieg gegen den frischgebackenen Meister SV Gloggnitz hat der FavAC tatsächlich den Klassenerhalt in der Regionalliga-Ost fixiert. Eine beeindruckende Leistung, wenn man zurückblickt – nach neun Spieltagen war der FavAC mit null Punkten Tabellenschlusslicht, alle Zeichen deuteten auf Abstieg. Die Mannschaft von Herbert Gager wuchs in der Rückrunde aber über sich hinaus und wurde mit mehreren Überraschungssiegen zum Angstgegner der Topteams. Der FavAC belegt in der Formtabelle seit der Winterpause sogar Rang vier und darf nun am Ende einer monatelangen Aufholjagd endlich aufatmen: „Gratulation an das gesamte Team – wir haben das Unmögliche geschafft“, freute sich der emotionale Teammanager Thomas Friz nach dem gelungenen Klassenerhalt.