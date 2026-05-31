Der SV Wienerberg ist Wiener Double-Sieger

Von Fabio Tartarotti Es ist vollbracht – der SV Wienerberg ist Wiener Stadtliga-Meister und wird im Jahr 2026/27 in der Regionalliga Ost auflaufen. Am Sonntagvormittag fixierten die Favoritner nach langer Tabellenführung mit einem 3:1-Sieg beim SK Slovan HAC endgültig den Titel. Nur elf Tage zuvor gewann Wienerberg den Wiener Landescup gegen FC 1980 Wien im Ernst-Happel-Stadion. Meistertrainer Werner Hasenberger zeigt sich nach der Partie überwältigt: „Vor knapp drei Jahren habe ich die Mannschaft übernommen, da waren sie auf einem Abstiegsplatz und jetzt sind wir Meister und Cupsieger und das mit einer fast identischen Mannschaft. Ich bin sprachlos über unsere Leistung.“

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Hasenberger wird die Mannschaft aber nicht in die Regionalliga Ost begleiten. „Ich werde in der nächsten Saison nicht mehr Trainer der Mannschaft sein, das haben der Verein und ich bereits im Winter beschlossen. Es gibt kein böses Blut, ich werde jetzt statt als Wienerberg-Trainer als Wienerberg-Fan so viele Spiele wie möglich verfolgen und wünsche dem Verein viel Erfolg in der Regionalliga.“ Ungewiss bleibt die Zukunft von Jan Mülner. Mit unglaublichen 34 Toren in 26 Partien ist ihm die Torjägerkrone der Wiener Stadtliga längst nicht mehr zu nehmen.