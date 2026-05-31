ÖFB-Aufstellung: Wie Rangnick mit Journalisten spielte und gewann

Am Montag trifft Österreichs Nationalteam im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in den USA in Wien auf Tunesien. Wie immer wird vor einem Länderspiel über die Aufstellung gerätselt. Bei den Fans ebenso wie im Lager der Journalisten.

Allerdings: Am Sonntag gab es bei der obligatorischen Abschlusspressekonferenz von Ralf Rangnick wenige Fragen in Richtung Aufstellung. "Ich bin enttäuscht", sagte ein schmunzelnder Teamchef. "Sie verraten uns ja eh nichts", entgegnete ein Reporter. Die Konsequenz: Der Teamchef ließ sich kurzerhand ein Spiel für die anwesenden Journalisten einfallen.