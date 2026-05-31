Rangnick zu Milan? Ein Gast aus Mailand beeindruckte den Teamchef nicht

Flüge zwischen Mailand und Wien gibt es jeden Tag. In einem dieser Flieger saß am Sonntag ein Journalist der Gazzetta dello Sport mit dem Arbeitsauftrag, mehr über ein mögliches Engagement von Ralf Rangnick als Sportchef beim AC Milan herauszufinden.

Der Kollege war am Sonntag nicht zu beneiden. Der Teamchef zeigte sich wenig beeindruckt davon, dass ein Reporter seinetwegen den Weg nach Wien auf sich genommen hat. „Ich möchte Sie nicht in eine unangenehme Lage bringen, aber Sie wissen, dass in Italien gerade viel über Sie gesprochen wird. Ist es eine Ehre für Sie, mit einem so großen Klub wie AC Milan in Verbindung gebracht zu werden und können Sie mir sagen, ob etwas möglich ist?“, fragte der Reporter.