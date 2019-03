Austria: Ibertsberger fordert mehr Spielwitz

Er darf sich beweisen, Werbung in eigener Sache machen. In dieser Woche stieg Robert Ibertsberger bei der Austria vom Assistenten zum Cheftrainer auf, sein Debüt gibt er am Sonntag in Graz gegen Sturm (17 Uhr). Die Marschroute ist klar wie einfach: "Wir müssen schleunigst etwas ändern. Austria steht für sehr guten Fußball und für Leidenschaft. Ziel ist, das Spiel mit dem Ball deutlich zu verbessern und den Spielwitz wieder reinzubringen.“

Ibertsberger glaubt an seine Schützlinge: „Wir haben die richtigen Spieler, um wieder attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir versuchen jetzt andere Maßnahmen zu setzen. Es war schon im Training unter der Woche spürbar, dass sich einiges zum Positiven verändert hat."