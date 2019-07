Austria-Coach Ilzer: "Wir haben das nicht gut gemacht"

"Bei weiten Diagonalbällen ist die Austria anfällig", hatte der Wattener Langzeitcoach festgestellt. Und genau mit dieser Strategie brachten die Tiroler den Favoriten ins Stolpern. Obendrein wirkte Silberbergers Mannschaft auch deutlich stabiler und erfolgshungriger. "Sie waren robuster", stellte Austria-Coach Ilzer fest, "wir waren zu behäbig, das Spiel mit dem Ball war zu langsam. Wir haben es in den Basics nicht gut gemacht." Oder in den Worten von Abwehrchef Michael Madl: "Wir haben ihnen in die Karten gespielt."