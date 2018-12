Austria bleibt nach dem Rausch nüchtern, Rapid feiert mit Frust

Nein, die Austria möchte sich nicht täuschen lassen von dem fulminanten 6:1-Sieg über Rapid. Derby gut, alles gut? „Nein, weil der Herbst sehr durchwachsen war und wir nicht zufrieden sind“, bilanzierte Trainer Thomas Letsch nüchtern mitten im Siegestaumel. „Umgekehrt haben wir beide Derbys gewinnen können und stehen im Viertelfinale des Cupbewerbes.“

Letsch will nicht davon sprechen, dass die Veilchen einen Platz in der Meistergruppe für sich beanspruchen können. „Es sind im Frühjahr noch vier Spiele zu absolvieren, da kann viel passieren. Aber der Sieg war sicherlich ein kleiner Schritt.“ Außerdem könne man von einem historischen Erfolg über den Erzrivalen auch über den Winter hinaus zehren. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Pause, das werden wir konservieren.“

Montagvormittag wurde in Favoriten schon eifrig analysiert, Letsch ließ mit Sportdirektor Ralf Muhr den Herbst Revue passieren und trennte Gut von Böse. Danach besprach sich Muhr mit Neo-Präsidenten Frank Hensel und AG-Vorstand Markus Kraetschmer. Man möchte sich von zwei bis drei Spielern trennen.