Austria: Behörden wollen große Choreographien verbieten

Die Austria hat nach dem letzten Fall mit Verfehlungen bei einem Fanklub-Meeting klar Stellung bezogen. Ab sofort werden Choreographien wieder kontrolliert, man würde sich diese am Tag vor einem Spiel auf dem großen Platz vor der Osttribüne vorlegen lassen - in Anwesenheit der Polizei, die im 10. Bezirk generell gesprächsbereit war und ist in Hinblick auf die Austria-Fans.