Die Austria geht gegen radikale Fan-Transparente vor

Gerne zeigte die Austria in der Vergangenheit mit dem Finger in Richtung Hütteldorf, wenn es um Fehlverhalten von Fans ging. Jetzt muss sie vor der eigenen Türe, sprich Osttribüne, kehren - und verwendet dazu gleich einen großen Besen. Ein Fanklub feierte am Sonntag im Heimspiel gegen Sturm Graz das fünfjährige Jubiläum mit einer eigenen Choreografie, auf einem Transparent stand zu lesen "Fick die Polizei".

Die Reaktion der Austria: "Derartige Botschaften auf Bannern, Flaggen oder sonst wo haben bei uns natürlich keinen Platz und werden auf das Schärfste verurteilt." Der Klub, so der Klub, war nicht über den Inhalt der Transparente informiert. Als erste Schritte wurden für den Fanklub Akkreditierungen entzogen, Zuwendungen aus dem Fanbudget für Busfahrten, Zettel- und Fahnenchoreos gestrichen und Anzeige erstattet. Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer: „Fankultur sieht für uns anders aus. Wir treten seit vielen Jahren sehr konsequent gegen diskriminierende Wortspiele, Hooliganismus, Rechtsextremismus etc. auf, haben auch klare Spielregeln aufgestellt."