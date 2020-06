Ausgebremst

Endlich oder leider – je nach Grad der EM-Müdigkeit darf gejubelt oder geweint werden. Finale in Kiew. Finale bedeutet schließlich: Endspiel, aus und vorbei, der Kugel geht die Luft aus, Schlussakkord.

Ein paar Tränen dürfen schon zerdrückt werden. In Erinnerung an die vergangenen Tage, an einige Aha-Erlebnisse im Osten, an andere Gepflogenheiten, an die vielen Kilometer auf polnischen und ukrainischen Straßen, an Missverständnisse, an unlösbare Verknotungen vor ungeregelten Kreuzungen.

Man muss das eigene Fahrverhalten in Österreich wieder umstellen.

Es sieht hierzulande etwas verdächtig aus, sich in Schlangenlinien von A nach B zu bewegen. Tut man es trotzdem, hilft die Ausrede mit Sicherheit nicht, man habe sich diese Fahrweise in den letzten Tagen im Ausland halt so angewöhnt.

Es ist nicht mehr nötig, mittels Slalomkurs Schlaglöcher zu umkurven. Groß ist die Gefahr, dass man jetzt ans Röhrchen gebeten wird. Festgestellt sei allerdings: Von Unebenheiten nur so strotzende Straßenzustandsberichte, die man im Vorfeld der EM gelesen hat, waren hemmungslos übertrieben.