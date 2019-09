"Auftrag klar erfüllt": Lob für das ÖFB-Team nach dem 6:0

Die ÖFB-Führung hat dem österreichischen Fußball-Nationalteam für den souveränen 6:0-Heimsieg gegen Lettland ein gutes Zeugnis ausgestellt. "Der Gegner hat null Punkte. Es war klar, dass wir gewinnen müssen. Das hat die Mannschaft auf sehr souveräne Art und Weise gemeistert", erklärte Sportdirektor Peter Schöttel. "Die Mannschaft hat den Auftrag klar erfüllt", lobte Verbandspräsident Leo Windtner.

Nach dem dritten Sieg in Serie liegen die Österreicher in EM-Quali-Gruppe G auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit einem Auswärtssieg am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Polen würde man sogar am Spitzenreiter vorbeiziehen. Zeitgleich tritt Teamchef Andreas Herzog mit Israel in Slowenien an. Beide Teams liegen nur einen Zähler hinter der ÖFB-Auswahl.