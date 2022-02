Auftakt nach Maß für die Austria, WAC fix in der Meistergruppe

Die Austria dominierte, hielt die Vorarlberger geschickt vom eigenen Tor fern, vermochte aber nicht, die vorzeitige Entscheidung noch vor der Pause herbeizuführen. Die Chancen dazu wären durchaus vorhanden gewesen, doch Ohio beförderte bei einem überhasteten Abschluss den Ball völlig unbedrängt auf die Tribüne. Kurz danach schoss Martel bei einem Getümmel im Strafraum aus kurzer Distanz Altach-Torhüter Casali an. Die Nachlässigkeit der Wiener sorgte für eine anhaltende Hoffnung der Vorarlberger, doch noch ins Spiel zurückzufinden.

Souveräne Wiener

Doch die standen sich dabei selbst im Weg, konnten bis auf ein paar im Ansatz gefährliche Aktionen nicht wirklich Entscheidendes in der Offensive kreieren. Die Gäste aus Wien kontrollierten das Geschehen, liefen nie in Gefahr, die Führung doch noch aus der Hand zu geben. Umgekehrt wurde die Austria nicht mehr so zwingend, wie noch in der ersten Hälfte. In der Tabelle haben die Austrianer mit Rapid gleichgezogen, kommende Woche empfängt man mit Hartberg einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Meistergruppe.