Liga-Pleite vor dem Duell mit Salzburg: Bayern-Debakel in Bochum

Vier Gegentore noch vor der Pause, das hat der FC Bayern lange nicht erlebt. Der 1:4-Halbzeitstand am Samstagnachmittag beim VfL Bochum hatte etwas Historisches. Mehr als drei Gegentore in den ersten 45 Minuten hatte der deutsche Rekordmeister nämlich zuletzt am 22. November 1975 kassiert, damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 - und am Ende 0:6.

Nach dem Wechsel präsentierten sich die Bayern verbessret, Lewandowski verkürzte auf 2:4, hatte bei einem Freistoß mit einem Schuss an die Latte Pech.