"Beschämende Szenen": Chaos und Polizei-Einsatz bei Porto-Match

Vier Rote Karten nach Abpfiff, Rudelbildung auf dem Rasen - und der Präsident von Sporting Lissabon musste von der Polizei beruhigt werden. Was sich am Freitagabend im Anschluss an das 2:2-Remis in der portugiesischen Fußball-Liga zwischen dem FC Porto und Sporting abspielte, hatte nichts mehr mit der sportlichen Brisanz der Partie zu tun. "Toxisch", titelte die Sportzeitung A Bola am Samstag zu den wilden Vorfällen im Estádio do Dragão.