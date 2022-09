Aufregung um Ex-Wacker-Coach Kraft: Rücktritt & Rücktritt vom Rücktritt

Die SPG Silz/Mötz spielt in der Regionalliga Tirol groß auf. Erst auf den letzten Drücker hatte Silz/Mötz in der Relegation gegen den SV Innsbruck den Sprung in die höchste Tiroler Amateurliga geschafft. Mittlerweile ist das Team hinter WSG Tirol die Nummer zwei des Landes und hat Spieler in seinen Reihen, die zu Höherem berufen sind. So wie Stürmer Ertugrul Yildirim: Der 25-Jährige, dem Trainer Helmut Kraft ein leichtes Bäuchlein bescheinigt, hält bereits bei elf Saisontoren.