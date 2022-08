Rückkehr zur WSG Tirol: Sabitzer verlässt den LASK

Beim LASK hatte Sabitzer in den vergangenen Wochen keine Rolle gespielt und deshalb immer mit einer Rückkehr zur WSG geliebäugelt. Ich bin einfach nur froh, dass das jetzt geklappt hat. Für mich war immer klar, dass Wattens die Einser-Option ist. Ich freu‘ mich jetzt darauf, dass es richtig losgeht.“

Möglich wurde die neuerliche Leihe, weil der Offensivspieler seinen Vertrag in Linz um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängerte. „Ich bin überglücklich, dass Sabi wieder bei uns ist. Er hat uns vor drei Monaten als einer der Top-Spieler in der österreichischen Bundesliga verlassen. Ich bin mir sicher, dass wir ihn wieder dorthin bringen werden“, so Coach Silberberger.