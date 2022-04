Aufregung im Europacup: Dürfen Auswärtsfans ausgesperrt werden?

Barcelona-Szenario

"Was in Barcelona passiert ist, wird uns nicht passieren", sagte Villarreal-Präsident Fernando Roig, der die Reisebereitschaft der Liverpool-Anhänger kennt. In Barcelona hatten Fans von Frankfurt die Stadt geradezu "überrannt", 30.000 waren am 14. April im Camp Nou verteilt gewesen. Tourismusunternehmen, die ihre Karten gewöhnlich nicht an Katalanen abgeben, hatten an Deutsche verkauft. Dauerkartenbesitzer haben ihre – nicht personalisierten – Tickets für das in Barcelona nicht sonderlich attraktive Europa-League-Viertelfinale weiterverkauft.

Das Wehklagen der Barcelona-Spitze lag dem Fußballfan noch in den Ohren, da ging die Diskussion dieser Tage erneut los. Für das Halbfinalspiel West Ham gegen Frankfurt am Donnerstag wurde vom Gastgeber nur das Mindestkontingent von 3.000 Tickets bereitgestellt. Die Londoner warnten zudem die kreativen Eintracht-Anhänger – die wieder ganz in Weiß anreisen wollen – vor dem Versuch, in den neutralen Bereich zu gelangen. "Zero Tolerance" heißt es in England: West Ham kündigte an, außerhalb der Gästekurve keine Fans aus Deutschland zu tolerieren.