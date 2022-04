Nach "Demütigung" gegen Frankfurt: Barcelona-Fans planen Protest

Nach dem Ärger beim FC Barcelona über Zehntausende Frankfurt-Fans im Camp Nou bei der 2:3-Pleite in der Europa League haben Anhänger des spanischen Topclubs zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Die Fan-Vereinigung "Nostra Ensenya" wolle am Montagabend vor dem Stadion protestieren, eine Stunde vor Beginn des Liga-Spiels der Katalanen gegen den FC Cadiz, berichtete am Sonntag die Zeitung Mundo Deportivo.