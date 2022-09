Auf Sturm wartet bei Feyenoord hohe Qualität mit viel Geschichte

Vor zwei Jahren hat der WAC in Rotterdam noch 4:1 gewonnen. Seither legte Feyenoord beeindruckend zu, mit dem Finale in der Conference League als Höhepunkt. Sturm will sich am Donnerstag als „mutiger Außenseiter“ präsentieren (18.45 Uhr).

In Rotterdam wartet ...

ein starker Gegner: Feyenoord hat das Derby gegen Sparta 3:0 gewonnen und liegt mit 16 Punkten aus sechs Spielen nur hinter dem makellosen Ajax. Allerdings gab es im ersten Europacupspiel seit dem verlorenen Finale gegen Roma beim 2:4 gegen Lazio defensive Schwächen.