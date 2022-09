Sieg zum Auftakt: Sturm Graz gewinnt gegen Midtylland mit 1:0

Das Spiel begann mit einer Schweigeminute wegen des Todes von Queen Elisabeth. Die Dänen schienen noch ein bisschen über die Thronfolge zu sinnieren, den sie verschliefen den Start der Partie. Aber Sturm kam nur gefährlich vor das Tor, nicht aber zu zwingenden Abschlüssen. Die Grazer wurden aber in der 8. Minute doch belohnt. Der 19-jährige Niederländer Emanuel Emegha, im Sommer aus Antwerpen gekommen, schoss sein erstes Europacuptor nach schöner Vorarbeit von Prass und Dante.

Nur vier Österreicher

Ilzer nahm den internationalen Bewerb ernst und stellte wie schon gegen Hartberg nur vier Österreicher in die Startelf. Affengruber durfte für Borkovic beginnen.

Im Vorjahr hießen die Gegner in der Europa League Monaco, Eindhoven und Real Sociedad. „Das war keine einfache Gruppe, wir wollten lernen daraus“, sagte Trainer Ilzer. Dieses Jahr sind mit Lazio und Feyenoord zwei Gegner dabei, die ebenfalls nicht ganz so einfach sind. Daher: „Ein guter Start wäre wünschenswert.“ Sprich ein Sieg gegen die Mannschaft aus Dänemark.

Die erholte sich bald vom anfänglichen Schock. In der 20. Minute setzte sich Kaba im Luftduell mit Siebenhandl durch, der Ball kam zu Gorenc-Stankovic, der eine Kerze produzierte, die Siebenhandl wieder im Luftkampf mit Kaba entschärfen musste.

Dann war wieder Emegha dran, der gefährlichste Mann der Steirer. Er nahm sich ein Zuspiel von Horvat nicht ganz sauber mit, kam aber zum Schuss und knallte den Ball aus kurzer Distanz an die Latte (24.). Böving scheiterte danach an Lössl, dem Tormann seiner Landsleute (32.). Noch vor der Pause leistete sich Evander eine dumme Attacke gegen Gazibegovic im Strafraum. Doch Lössl hielt den Elfer von Horvat.

Die Dänen kamen ambitionierter aus der Kabine, aber nach einer Stunde trennte die Steirer nach einem Kopfball von Gorenc-Stankovic nur die Latte vor einer komfortableren Führung. Dann brachte just der Kapitän seine Mannschaft in die Bredouille: Stefan Hierländer sah nach einem dummen Foul die zweite Gelbe Karte binnen acht Minuten (73.). Doch seine Mitspieler brachten den ersten Europacup-Heimsieg seit 2009 in den letzten 33 Minuten – inklusive sechs Minuten Nachspielzeit – noch über die Zeit.