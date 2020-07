Auf Riberys Spuren: Auch Hannes Wolf gönnte sich ein Goldsteak

"Was kann Franck Ribery, was ich nicht kann?!" So oder so ähnlich wird sich Hannes Wolf in seinem Urlaub gedacht haben, bevor er sich ein Goldsteak gegönnt hat. Der 21-jährige Leipzig-Legionär weilt derzeit auf der griechischen Insel Mykonos, Gesellschaft leistet ihm unter anderem sein ehemaliger Salzburg-Teamkollege Stefan Stangl.

Dorthin ist die lustige Truppe mit einem Privat-Jet geflogen, wie ein Instagram-Foto Wolfs beweist.