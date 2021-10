Auf die Europacup-Kür von Rapid muss die Pflicht in Hartberg folgen

Neben der eingeforderten Mentalität überzeugten die Rapidler auch mit präzisen Angriffen in der ersten Halbzeit und konzentrierter Defensivarbeit nach der Pause: Erstmals nach 55 Spielen in der Europa League haben die Hütteldorfer eine ganze Hälfte ohne Torschuss des Gegners absolviert.

Auf der Tribüne verfolgt hat es Hartberg-Trainer Kurt Russ. Dennoch müssen die Steirer vor dem Liga-Duell am Sonntag nicht in Ehrfurcht erstarren. Denn Dinamo hat es – bei all der offensichtlichen Qualität – auch so angelegt, wie es Rapid entgegenkommt: offensiv, aber mit wenig Pressing, viel Raum zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen und teils schlampig.