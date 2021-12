Auf den Hund gekommen: Revier markieren in der Conference League

Das passiert nicht alle Tage. Zumindest nicht im Europacup. Als beim Conference League-Spiel zwischen Partizan Belgrad und Anorthosis Famagusta am Donnerstag in Belgrad in der 10. Minute plötzlich einer mehr am Feld stand, staunten die Zuseher nicht schlecht.

Doch anders als "gewöhnlich" handelte es sich nicht um einen Flitzer, sondern um ein Tier. Ein Hund war plötzlich auf den Platz gelaufen.

Eine kurze Unterbrechung folgte, bis ein Anorthosis-Spieler den Hund aufhob, an die Seite brachte und einem Ordner übergab.