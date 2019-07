Arnautovic zum Schleuderpreis: Ausverkauf bei West Ham

Und das war es auch schon. Auf einen Dank für seine Leistungen in den vergangenen beiden Jahren wurde vom englischen Premier-League-Klub genauso verzichtet wie auf die bei solchen Gelegenheiten üblichen Wünsche für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des Teamspielers in China. Da ja der Ton die Musik macht, beweist dies nur einmal mehr, wie viel Glas Marko Arnautovic und besonders sein Manager und Bruder Danijel Arnautovic innerhalb kürzester Zeit zerbrochen haben.

Vor einem Jahr war der mittlerweile 30-Jährige von den Fans noch zum "Hammers of the Year", also zum Spieler der Saison, gewählt worden. Der Spieler selbst verabschiedete sich hingegen via Instagram von West Ham und den Fans, bei denen seine Beliebtheitswerte in den letzten Monaten auch rasant gesunken waren.