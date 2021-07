Arnautovic droht Stehzeit bei Pause der chinesischen Liga

Für das chinesische Fußball-Nationalteam beginnt die nächste Phase (drei) der asiatischen WM-Qualifikation am 2. September gegen Australien. Durch die Ligapause wird das Nationalteam und Teamchef Li Tie freigespielt, um sich konzentriert auf die weiteren Gegner Japan, Saudi-Arabien, Oman und Vietnam einzustellen. Im September, Oktober und November finden jeweils zwei Länderspiele statt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die WM, die Drittplatzierten haben eine weitere Quali-Chance in der vierten Runde.

Die Super League wird weiter in zwei zentralen "Blasen" in zwei Gruppen gespielt, ehe die Top vier jeder Gruppe in die "Championship round" aufsteigen.