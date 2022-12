Argentinien im WM-Achtelfinale: Messi überflügelt Maradona

Lionel Messi ist seit Mittwochabend Argentiniens Rekord-WM-Spieler. Als „La Pulga“ die Südamerikaner im Stadion 974 von Doha zum letzten Spiel der Gruppe C gegen Polen auf das Feld führte, hatte er den legendären, vor zwei Jahren gestorbenen Diego Maradona um einen WM-Einsatz überholt. Der Kapitän der Argentinier blieb zwar ohne Torerfolg und vergab sogar einen Elfmeter, war dennoch ein steter Unruheherd, mit dem die diesmal überforderte polnische Abwehr Mühe hatte.

Letztlich führte der überragende Messi - agil wie in seinen besten Tagen - in seinem 22. WM-Spiel die Argentinier zu einem souveränen 2:0-Sieg, der deutlich höher hätte ausfallen müssen und der den Gruppensieg bedeutete. Polens Torhüter Wojciech Szczesny, der als einziger seiner Mannschaft an diesem Abend zu überzeugen wusste, machte Chance um Chance zunichte und bewahrte sein Team vor einer wesentlich schlimmeren Niederlage. So müssen sich die Argentinier diesmal nur ihre Chancenauswertung vorwerfen. Spielbestimmend waren sie jederzeit, was Mut für das Achtelfinale am kommenden Samstag gegen Australien gibt.