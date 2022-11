Fußball-WM live: Tunesien gegen Frankreich, Australien gegen Dänemark

Neue Chance für Benjamin Pavard? Pause für Kylian Mbappé? Neuer Tormann und neuer Kapitän? Angesichts der sicheren Qualifikation für das Achtelfinale schießen die Mutmaßungen über die Formation von Weltmeister Frankreich im letzten WM-Gruppenspiel gegen Tunesien am Mittwoch (16 Uhr/live ORF 1) ins Kraut. Teamchef Didier Deschamps wollte sich am Dienstag naturgemäß nicht in die Karten blicken lassen: "Es wird Änderungen geben. Aber ich weiß noch nicht, wie viele."