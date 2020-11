Anwärter für das Tor des Jahres? Irrer Treffer im dänischen Cup

Im zweiten Versuch

Das Thema Traumtor hätte an dieser Stelle also bereits wieder erledigt sein können. Bloß hatte Geertsen, der bereits am Boden lag, noch nicht genug. Er richtete sich, soweit das auf die Schnelle möglich war, noch einmal auf und versuchte sich auch noch an einer Art Seitfallzieher. Und diesmal war der Ball im Netz.