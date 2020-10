Kuriose Technik-Panne: Kamera verwechselte Glatze mit Fußball

Dass auf den Fußball-Plätzen dieser Welt oft skurrile und einzigartige Dinge passieren, ist bekannt. Ab und an sorgen aber auch Ereignisse abseits des Feldes für Erstaunen. So auch in Schottland vor einigen Tagen.

Gespielt wurde im Caledonian Stadium in Inverness. Am zweiten Spieltag der zweiten schottischen Liga traf Inverness Caledonian Thistle auf Ayr United. Das Spiel endete leistungsgerecht 1:1. Dennoch gab es für die TV-Zuschauer im Laufe des Spiels Grund zur Verwunderung.