Amateurspieler stirbt bei Benefizspiel für seinen toten Bruder

Tragödie im italienischen Fußball: Der frühere Amateurfußballer Giuseppe Perrino erlitt bei einem Benefizspiel für seinen toten Bruder einen Herzinfarkt. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen der Sanitäter zur Wiederbelebung vor Ort blieben erfolglos.

Ereignet hat sich der tragische Vorfall bereits am 1. Juni in Poggiomarino in Neapel, wo im Heimatort der Brüder das Fußballspiel zu Ehren von Rocco Perrino organisiert wurde. Dieser starb 2018 mit 24 Jahren an einer Krankheit.

„Die Gedanken aller Mitarbeiter sind bei der Familie Perrino nach dem Verlust von Giuseppe“, twittert sein Ex-Verein Parma.