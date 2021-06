Copa-America in Brasilien: "Alle zusammen" gegen Austragung

David Alabas zukünftiger Teamkollege und Brasiliens Kapitän Casemiro sprach sich im Anschluss des 2:0-Sieges gegen Ecuador in der WM-Qualifikation offen gegen eine Austragung der bevorstehenden Copa America auf heimischem Boden aus. Für den gesamten Kader samt Trainer Tite sei die sich verschlimmernde Covid-Krise ein zu hohes Risiko.

Das Turnier, das parallel zur Fußball-EM laufen soll, wurde an Brasilien als Veranstalter übergeben, nachdem Kolumbien und Argentinien abgesprungen waren.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der brasilianische Kader über die Nachricht fassungslos gewesen sein, diese löste offenbar auch einen wütenden Streit mit Verbandspräsident Rogerio Caboclo aus.

Die Spieler wären der Coronavirus-Krise ausgesetzt, darüber hinaus sei es unsensibel, die Copa America in einem Land auszutragen, in dem über 470.000 Menschen gestorben sind. In Brasilien wurden am Dienstag 95.601 neue Fälle registriert - in Argentinien hatte man das Turnier aus diesem Grund abgesagt.