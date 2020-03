Altach-Profi Zwischenbrugger: "Zum Glück habe ich mich nicht infiziert"

Jan Zwischenbrugger gibt zu, dass ihn die Quarantäne auf dem falschen Fuß erwischt hat. "Am Anfang wusste ich nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll", gesteht der 29-Jährige. Vom Physiotherapeuten des Vereins erhielt er Trainingsutensilien und einen Ergometer zur Verfügung gestellt, um halbwegs fit zu bleiben und die lange Zeit sinnvoll zu nützen. "Die restliche Zeit verbrachte ich mit meiner Freundin", berichtet Zwischenbrugger. "Gemeinsames Kochen, Serien schauen und Wohnung putzen. So sauber und ordentlich war meine Wohnung noch nie."

Große Solidarität

Jan Zwischenbrugger möchte sich ausdrücklich bei all den Freunden und Mannschaftskollegen bedanken, die ihm in dieser Zeit zur Seite gestanden sind. "Als öffentlich wurde, dass ich für zwei Wochen in Quarantäne muss, haben sich so viele Menschen bei mir gemeldet und ihre Unterstützung angeboten, das war unglaublich. Meine Familie, Freunde und Mannschaftskollegen versorgten uns mit Lebensmitteln aber auch allem anderen, was wir brauchten. In solchen Zeiten spürt man erst den großen Zusammenhalt in seinem Umfeld und das hat mich wahnsinnig gefreut."