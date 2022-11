Alaba und Bundesliga-Fußballer verlassen den ÖGB

Die Rechte an der Veranstaltung liegen bei der VdF. Der Verein hat die Rechte an der Gala der Younion übertragen und diese wiederum an die Gewerkschaftstochter VSW Sport GmbH. "Die Gewerkschaft hätte sich das Geld für die Gala gespart, wäre aber genauso wie bisher bei der Bruno Gala dabei gewesen. Schließlich haben sie ja auch in den Vorjahren zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen", so Baumgartner. Allerdings forderte die VdF mehr Mitspracherecht und eine gewisse Autonomie, um die Interessen der Fußballer vertreten zu können.

"Hatten kein Mitspracherecht"

"Wir hatten kein Mitspracherecht bei Personalentscheidungen, bei der Verwendung der Mitgliedsbeiträge und wurden stattdessen in der Arbeit behindert", sagte Baumgartner. Zuletzt wurde der Vorsitzende Gernot Zirngast freigestellt und der Generalsekretär Gernot Baumgartner vom Dienst freigestellt und gekündigt.

Mit der Unterstützung der Spieler strebt der Verein "Die Spielervereinigung", der bald in "Die SpielerInnenvereinigung" umbenannt werden soll, an, als Vertretung der Spieler auch die Kollektivvertragsverhandlungen führen zu können. Der aktuelle Kollektivvertrag läuft bis 2027 und kann wegen der Kündigungsfristen nicht vor 2024 abgeändert werden.