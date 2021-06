Fußball-Gewerkschafter Prudlo: "Viele haben auf Gehälter verzichtet"

Wird deshalb das VdF-Camp für arbeitslose Fußballer in diesem Sommer möglicherweise überlaufen sein?

Wir können maximal mit 30 Fußballern trainieren. Zum Beginn der Transferzeit haben wir immer so um die 150 bis 170 Spieler ohne Verein, da sind aber auch Spieler noch miteingerechnet, die schon wissen, dass sie in zwei, drei Wochen bei einem Verein unterschreiben werden.

Und wie viele der arbeitslosen Fußballer, die am Camp teilnehmen, finden dann tatsächlich einen Verein?

Die Erfahrung zeigt, dass ungefähr 70, 80 Prozent binnen eines halben Jahres, also inklusive der Winterübertrittszeit, wieder unterkommen. Das ist eine gute Quote.

Wie sehen Sie die Entwicklungen in der zweiten Liga? Inzwischen setzen dort viele Vereine auf Halbprofitum.

Durch die Tatsache, dass keine Mindestanzahl an Profis mehr vorgeschrieben ist, haben wir in Österreich insgesamt zwar weniger Vollprofis, aber dafür gibt’s Teilzeitprofis, die einem Beruf nachgehen und nicht in die Arbeitslosigkeit rutschen, wenn sie keinen Verein haben. Wir als VdF sind froh, wenn die Fußballer abgesichert sind. Auch wenn mir klar ist, dass das Konstrukt der zweiten Liga gerne bekrittelt wird.