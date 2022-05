Von Alaba bis Hinteregger: Österreichs historische Europacup-Saison

Champions League

Die Entscheidung zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid findet am 28. Mai in Saint-Denis bei Paris statt. 81.338 Zuschauer passen in das Stade de France, dem Nationalstadion der Grande Nation.

Europa League

Das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers findet am 18. Mai in Sevilla statt. Das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ist Heimstätte des FC Sevilla und hat 43.833 Sitzplätze.

Conference League

Das erste Endspiel des neuen Bewerbs zwischen AS Roma und Feyenoord Rotterdam findet am 25. Mai an Tirana statt. 22.000 Zuschauer passen in das Air Albania Stadium in der albanischen Hauptstadt.