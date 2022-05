Platzsturm, Tränen, Emotionen: Die neue Freude an den Fußball-Fans

In Frankfurt kam es nach dem Schlusspfiff zu einem (friedlichen) Platzsturm, in Glasgow weinten stiernackige Schotten bereits während der Partie der Rangers gegen das Konstrukt Rasenballsport. Und in Rom feierten 70.000 Tifosi den Finaleinzug in einem Bewerb, der zu Saisonbeginn nicht einmal ernst genommen worden war.

Friede, Freude, Heiserkeit.

An dieser Stelle soll nicht verheimlicht werden, dass es vor zwei Semifinal-Partien zu Ausschreitungen kam. In Frankfurt, mit oder besser gegen West-Ham-Anhänger. Und in Marseille gab es einen Crash mit Feyenoord-Fans. Das kommt nicht überraschend: Diese vier Traditionsvereine stellen große Fanszenen, die allesamt keine offenen Briefe über Pazifismus schreiben würden.