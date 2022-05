Historisch! Glasner führt Frankfurt ins Finale der Europa League

Am Ende eines spektakulären Fußballabends stürmten die Frankfurter Fans den Platz, wollten mit den Spielern feiern und die Gäste-Anhänger mit Schmähungen verabschieden. Frankfurt trifft am 18. Mai in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Ob Martin Hinteregger mit von der Partie sein wird, ist offen. Denn der Verteidiger verletzte sich am hinteren Oberschenkel.

Frankfurt stand Kopf – schon vor dem Rückspiel, die Fans stimmten sich mit einer sehenswerten Choreografie ein. Nach drei Minuten fuhr ihnen der Schock in die Knochen und ein Einriss in den Oberschenkelmuskel von Abwehrchef Hinteregger.

Der Österreicher humpelte vom Feld, ist eben nicht nur für das Finale fraglich, sondern könnte auch für die Juni-Länderspiele ausfallen - falls der Muskel doch schwerer lädiert ist.