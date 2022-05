Historischer Finaleinzug: Als Star-Trainer Mourinho in Tränen ausbrach

Nach dem Einzug mit der AS Rom ins Finale der Conference League weinte der sonst so coole und manchmal großspurige José Mourinho hemmungslos. "Warum ich in Tränen ausgebrochen bin? Weil ich fühle, was sie alle fühlen. Es ist ein großer Klub ohne die Trophäensammlung für die soziale Bedeutung des Vereins", sagte der portugiesische Star-Fußballtrainer nach dem 1:0 (1:0) am Donnerstagabend im Halbfinalrückspiel der Conference League gegen Leicester City.

"Das ist noch keine Trophäe, nur ein Finale. Aber es bedeutet ihnen sehr viel. Meine Emotionen galten ihnen", sagte Mourinho mit Blick auf die 70 000 Fans im heimischen Stadio Olimpico.