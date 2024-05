Großer Bundesliga-Showdown: Zwei Meisterteller im Einsatz

Erstmals seit 13 Jahren kommt es in der Bundesliga wieder zu einem Herzschlagfinale in der letzten Runde. Aus diesem Grund werden am Sonntag im Fernduell um den Titel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg auch zwei originale Meisterteller im Einsatz sein. "Grundsätzlich sind beide Teller komplett ident. Einer bleibt beim Meister, der andere ist bei der Liga und kommt manchmal bei Veranstaltungen oder im Sky-Studio zum Einsatz", erklärte die Bundesliga.

Für besonders spannende Titelentscheidungen gäbe es theoretisch sogar noch ein drittes Meisterteller-Exemplar. "Vor Saisonende werden immer alle Teller zur Trophäenwerkstatt gebracht und dort aufbereitet", hieß es. Der aktuelle Meisterteller aus Messing, der 11,5 kg schwer ist und einen materiellen Wert von 18.000 Euro hat, ist seit 2015 im Einsatz.

Die Bundesliga wird mit dem Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer in Graz beim Duell des Tabellenführers Sturm mit Austria Klagenfurt vor Ort sein, Spielbetriebsvorstand David Reisenauer steht in Salzburg beim Spiel zwischen dem Serienmeister und dem LASK bereit. "Dass die Meisterfrage in der letzten Runde entschieden wird, ist von Seiten der Liga und für alle Fußballfans natürlich das absolute Wunschszenario. Dieser Showdown ist unserer Jubiläumssaison mehr als nur würdig und wir freuen uns auf Sonntag", sagte Ebenbauer.

In beiden Stadien werden zwei idente Setups für eine Meisterbühne bereitstehen. Zwei XXL-Konfetti-Kanonen werden etwa 12 kg Konfetti in den Farben des Meisterclubs bis zu 25 Meter in die Höhe schießen. In Graz würde anlässlich der Jubiläumssaison zudem der frühere Torjäger Mario Haas als Mitglied des Bundesliga-Legendenklubs und Rekordspieler bzw. -Torschütze von Sturm bei der Medaillenübergabe dabei sein.