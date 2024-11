Drei Stürmer in Fahrt: Admiras Altstar Alar schießt Jungbullen ab

Am 23. November war es so weit: Der Schneefall im Westen hat in der 2. Liga zu einer Spielabsage geführt. Lustenau kann das letzte Heimspiel 2024 am Sonntag gegen Cup-Viertelfinalist SV Stripfing nicht wie geplant austragen. Das war nach der Vorkommissionierung des Platzes in Bregenz klar: In Vorarlberg lag eine dicke Schneedecke.